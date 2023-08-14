Подросток попал в больницу после ДТП в Климово

16-летний мальчик госпитализирован после столкновения легковушки с мопедом в Климово. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Вокзальной в поселке Климово произошло ДТП. 16-летний юноша за рулем мопеда «Альфа» при повороте налево столкнулся с движущимся сзади автомобилем «ВАЗ 21093».

Юный мопедист с травмами попал в больницу.

Инспекторы выяснили, что школьник не так давно получил водительское удостоверение категорий «А1» и «М». Он был в мотошлеме.