Подросток попал в больницу после ДТП в Новозыбкове

16-летний мальчик травмировал голову в аварии на лесной дороге в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на лесной дороге между улицами Чкалова и Ново-полевая в Новозыбкове. Водитель мототранспортного средства сбил 16-летнего пешехода. Мальчик шёл по левому краю дороги в попутном направлении.

Водитель скрылся. Парень попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Полиция проводит проверку по факту аварии и разыскивает сбежавшего водителя.