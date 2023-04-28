Подросток повредила голову в ДТП в Брянске

16-летняя девочка получила травму головы в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Брянска.

Авария произошла в районе дома 47 по улице Почтовой в Брянске. 37-летний водитель за рулём Lifan при повороте не пропустил MITSUBISHI LANCER. Иномарки столкнулись.

16-летняя пассажирка Lifan сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После осмотра в больнице девочку отпустили домой с назначением лечения.

После проверки по системе «Поток» инспекторы составили на водителя Lifan три протокола за непристёгнутый ремень безопасности.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.