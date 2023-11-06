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Подросток сломал руку в аварии в Стародубском районе

2023, 06 ноября 14:15 Происшествия
Подросток сломал руку в аварии в Стародубском районе
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17-летний подросток сломал руку в перевернувшейся иномарке на трассе в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 27 км автодороги «Стародуб-Понуровка» в Стародубском районе произошло ДТП. 23-летний водитель на BMW 520 ехал со стороны села Азаровка в направлении Стародуба. Неожиданно у машины вырвало заднюю левую стойку амортизатора. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 

В ДТП 17-летний пассажир сломал руку. Его отвезли в больницу. Парень сидел на переднем сидении и не был пристёгнут ремнём безопасности.  

Инспекторы выяснили, что водитель иномарки за последний год к ответственности за нарушения ПДД привлекался 16 раз. А в сентября он был лишен прав за нетрезвое вождение. Это дело автомобилист пытается обжаловать в суде. 

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