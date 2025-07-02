Подрядчика ждёт суд за мошенничестве при строительстве водозабора в брянском селе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта. В преступлении обвиняют генерального директора коммерческой организации в Почепском районе.

По версии правоохранителей, подрядчик предоставил ложную информацию об объеме выполненных работ и использованных материалах при строительстве водозаборного сооружения в селе Дмитрово. Муниципальный контракт был рассчитан на более чем пять млн рублей. Свыше 370 тысяч рублей из госбюджет предприниматель получил незаконно.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры. Ущерб недобросовестный подрядчик возместил.