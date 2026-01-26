Подводные видеокамеры обследовали 7 613 квадратных метров акватории реки Десны Брянска

2026, 26 января 15:51

Подводные видеокамеры обследовали 7 613 квадратных метров акватории Десны Брянска в поисках утонувших детей. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

В Брянске продолжаются поисковые мероприятия в акватории реки Десна. Пятый день спасатели, водолазы, правоохранители и добровольцы отряда «Лиза Алерт» с раннего утра и до темноты ищут провалившихся под лёд двух детей.

В работе задействовано высокотехнологичное оборудование. За 24 января при помощи систем видеонаблюдения обследовано 7 613 квадратных метров акватории реки. Эхолотом пройдено 8 000 квадратных метров дна. Подводный аппарат (ТНПА) изучил еще 3 910 квадратных метров акватории.