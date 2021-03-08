Погибшая при пожаре в Брянске женщина недавно похоронила дочь

Стали известны подробности ЧП с летальным исходом.
Жильцы дома по улице Орловской в Бежицком районе Брянска рассказали о пожаре, унесшем жизнь пожилой женщины.
Напомним, вечером 7 марта загорелась квартира в пятиэтажке по Орловской. 64-летняя женщина погибла, спасатели вынесли из дома двоих детей, еще 10 человек были эвакуированы.
Как рассказали жильцы дома в соцсетях, возгорание заметила женщина, ехавшая в такси. «Вышла и подняла на уши весь подъезд! Я в соседней квартире не почуяла, а она с улицы увидела», – сообщила соседка погибшей.
По словам соседей, погибшая женщина в последнее время злоупотребляла спиртным, из дома выходила редко.
«Женщина не так давно похоронила дочь… Убил сожитель, мать с горя и начала выпивать. Но никто вроде не жаловался на нее, она тихая была», – также рассказали жильцы дома по Орловской.
Сейчас причину возгорания устанавливают эксперты.
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