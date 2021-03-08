Погибшая при пожаре в Брянске женщина недавно похоронила дочь

Стали известны подробности ЧП с летальным исходом.

Жильцы дома по улице Орловской в Бежицком районе Брянска рассказали о пожаре, унесшем жизнь пожилой женщины.

Напомним, вечером 7 марта загорелась квартира в пятиэтажке по Орловской. 64-летняя женщина погибла, спасатели вынесли из дома двоих детей, еще 10 человек были эвакуированы.

Как рассказали жильцы дома в соцсетях, возгорание заметила женщина, ехавшая в такси. «Вышла и подняла на уши весь подъезд! Я в соседней квартире не почуяла, а она с улицы увидела», – сообщила соседка погибшей.

По словам соседей, погибшая женщина в последнее время злоупотребляла спиртным, из дома выходила редко.

«Женщина не так давно похоронила дочь… Убил сожитель, мать с горя и начала выпивать. Но никто вроде не жаловался на нее, она тихая была», – также рассказали жильцы дома по Орловской.

Сейчас причину возгорания устанавливают эксперты.