Полицейские Брянска раскрыли кражу 250 тысяч рублей

Полицейские задержали 25-летнего брянца, подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у знакомого. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Советского района Брянска. С его счёта пропали 250 тысяч рублей, хотя карту мужчина не терял.

Стражи порядка выяснили, что в день списания денег к потерпевшему приходил 20-летний приятель. Молодой человек якобы перепутал свой мобильный телефон с хозяйским. Гаджет он вернул только на следующий день. За это время фигурант, зная пароль от банковского приложения, перевел на счёт 25-летнего приятеля четверть миллиона рублей.

Фигурантам предъявили обвинение по статье «Кража». Ущерб потерпевшие возместили.