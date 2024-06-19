Полицейские Брянска раскрыли кражу 250 тысяч рублей
Полицейские задержали 25-летнего брянца, подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у знакомого. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 24-летний житель Советского района Брянска. С его счёта пропали 250 тысяч рублей, хотя карту мужчина не терял.
Стражи порядка выяснили, что в день списания денег к потерпевшему приходил 20-летний приятель. Молодой человек якобы перепутал свой мобильный телефон с хозяйским. Гаджет он вернул только на следующий день. За это время фигурант, зная пароль от банковского приложения, перевел на счёт 25-летнего приятеля четверть миллиона рублей.
Фигурантам предъявили обвинение по статье «Кража». Ущерб потерпевшие возместили.
Читайте также
Новости регионов
Требуется специалист
Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные
Поплаваем?
В Смоленске будет построен многофункциональный семейно-оздоровительный центр. Новый спортивный объект планируется открыть в 2027 году. О таких планах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, на реализацию проекта будет направлено более 1,3 млрд рублей. 630 млн рублей из них – это субсидия из федерального бюджета в рамках проекта «Я выбираю спорт» Минспорта России, а 533
Фермерский уголок
В разных уголках региона смоляне заняты в сфере АПК. Благодаря их труду жители имеют возможность приобретать натуральные и качественные продукты, в сёлах создаются рабочие места, а регион повышает свою продовольственную безопасность. Представить выращенную продукцию, поделиться успехами и поделиться опытом смоленские аграрии смогли на традиционном Дне фермера, который в этом году прошёл 15 июня на базе
Новые подходы
В начале июня кадровые перестановки произошли в руководстве Вяземского района – и.п. главы муниципалитета стал Олег Смоляков, ранее возглавлявший Кардымовский район. На минувшей неделе губернатор Василий Анохин встретился с первым лицом Вяземского района и обсудил с ним план развития муниципалитета – стратегически важного для области. «Определил ключевые приоритеты работы – это ЖКХ, дороги, здравоохранение и
Нарастить поддержку
О разработке и реализация совместных с ВТБ инвестпроектов договорились Василий Анохин с заместителем президента – председателя правления Банка Денисом Бортниковым. Сотрудничество с банком будет способствовать техническому перевооружению и модернизации смоленских предприятий. К слову, регион уже давно успешно взаимодействует с банком. При поддержке ВТБ реализованы крупные проекты по строительству птицеводческого комплекса в Смоленском районе, растениеводческого комплекса
На перспективу
Краткие итоги международного экономического форума. В минувшую субботу в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум, в котором принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин. В рамках мероприятия он провёл встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и послом Республики Индия господином Винаем Кумаром. Кроме того, в ходе форума при участии Василия Анохина было подписано 14 соглашений. Общий объём инвестиций