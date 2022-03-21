Полицейские гонялись за пьяным водителем по Жуковке

У автомобилиста на ходу оторвалось колесо.

Ночью в городе Жуковке сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль Mazda 3. Водителя попросили остановиться. От требования полиции он не выполнил и прибавил скорость. Инспекторы 10 минут гонялись за иномаркой по городу. Но на ходу у машины нарушителя оторвало колесо и продолжать движение он не смог.

За рулём оказался 34-летний мужчина. Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.

На водителя составили три административных протокола. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.