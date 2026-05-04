Криминал

2026, 04 мая 08:27
Полицейские изъяли у более 100 свертков с наркотиками у жительницы Брянска
Полицейские изъяли у более 100 свертков с наркотиками у жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Сотрудники полиции получили оперативную информацию о причастности 40 -летней жительницы города Брянска к незаконному обороту наркотиков. Ранее она уже была судима за хранение запрещённых веществ. 

Женщину полицейские задержали. При личном досмотре в её куртке полицейские обнаружили 26 полимерных свертков с наркотиками. Еще 87 свертков с запрещёнными веществами стражи порядка изъяли из жилья задержанной. В телефоне женщины правоохранители нашли координаты уже сделанных ей «закладок» с запрещёнными веществами. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли почти 140 граммов наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по  статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». 

