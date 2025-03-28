Полицейские изъяли у брянца наркотические грибы и растения

Полицейские изъяли в гараже у брянца почти два килограмма наркотических грибов и растений. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Жуковском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 25-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте запрещённых веществ.

В гараже задержанного стражи правопорядка обнаружили пять банок с растительной массой и высушенные растения в пластиковом ведре. Мужчина признался, что выращивал коноплю и психотропные грибы для личного употребления.

Экспертиза показала, что из незаконного оборота изъято почти два килограмма марихуаны и псилоцина.

Возбуждено уголовное дело.