Полицейские оперативно раскрыли грабёж в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении женщины в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Фокинского района Брянска. Накануне вечером она гуляла с подругой. Во дворе на проспекте Московском они познакомились с мужчиной и женщиной, которые пригласили их вместе распивать алкоголь.

Во время застолья новый приятель схватил потерпевшую за руку, выкрутил её и ударил по лицу. Злоумышленник снял с ее пальца золотое кольцо и убежал.

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. 42-летний уроженец Брянска не раз уже был судим. Кольцо он успел продать за 3500 рублей скупщику ювелирных изделий, который переплавил украшение.

Фигуранту предъявили обвинение в грабеже. Суда он ждёт под стражей.