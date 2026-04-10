Криминал

Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля из автосервиса в Брянске

2026, 10 апреля 13:22
Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля из автосервиса в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 30-летний житель Советского района Брянска. Недавно в московском автоломбарде мужчина купил машину. Иномарку он привёз на техобслуживание. Ночью с прилегающей территории автосервиса машина исчезла. Ущерб составил 520 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению транспортного средства причастны двое граждан сопредельного государства 25 и 35 лет. Стражи порядка установили, что 25-летний подозреваемый заложил свой автомобиль в ломбард. Несколько месяцев он исправно вносил платежи для выкупа, а затем допустил просрочку. Кредитор выставил машину на продажу. Её купил потерпевший. Вернуть транспорт бывший владелец решил криминальным путем. Вместе с другом они приехали в Брянск, отыскали авто с помощью встроенного в запасной ключ GPS-датчика и уехали.

Злоумышленников полицейские задержали в Москвы. Транспортное средство оперативники вернули потерпевшему.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже. Суд отправил их в СИЗО.

