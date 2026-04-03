Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

2026, 03 апреля 16:43
Источник фото

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из дома пенсионерки в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 86-летняя жительница Бежицкого района города Брянска. После визита неизвестного мужчины, вошедшего без спроса в её дом через незапертую дверь, пенсионерка не досчиталась 7000 рублей. Деньги лежали на тумбочке в комнате. Незнакомец же пояснил, что продает экологически чистые удобрения животного происхождения.

В тот же день оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже.  18-летний уроженец Смоленской области уже был судим за кражу.

Подозреваемый признался, что торговля удобрениями была лишь отговоркой. На похищенные деньги он купил мобильный телефон. Гаджет полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)