Полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из дома пенсионерки в Брянске

2026, 03 апреля 16:43

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из дома пенсионерки в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 86-летняя жительница Бежицкого района города Брянска. После визита неизвестного мужчины, вошедшего без спроса в её дом через незапертую дверь, пенсионерка не досчиталась 7000 рублей. Деньги лежали на тумбочке в комнате. Незнакомец же пояснил, что продает экологически чистые удобрения животного происхождения.

В тот же день оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 18-летний уроженец Смоленской области уже был судим за кражу.

Подозреваемый признался, что торговля удобрениями была лишь отговоркой. На похищенные деньги он купил мобильный телефон. Гаджет полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».