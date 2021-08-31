Полицейские помогли жительнице Брянска разогнать пьяные компании во дворе

Женщина написала правоохранителям благодарственное письмо.
Жительница Бежицкого района Марина Амиранашвили с помощью полиции смогла изгнать со своего двора по улице Орловской пьяные компании.
Она обратилась в местное отделение и рассказала, что из-за шума не может отдыхать ночью, а договориться с нарушителями порядка не получилось. В отношении нарушителей составили четыре административных протокола за распитие спиртных напитков. После вмешательства полицейских ночные посиделки во дворе Марины Амиранашвили прекратились.
Благодарная жительница Бежицы написала полицейским письмо. «Сотрудники полиции под руководством заместителя начальника отдела полиции № 1 Юрия Лебедя оперативно и своевременно отреагировали на мой звонок и пресекли нарушения. Прошу объявить всем сотрудникам ОП № 1 Бежицкого района Брянска благодарность от жильцов нашего дома», – в частности, говорится в письме.
«Чтобы подобное не повторялось впредь, сотрудники правоохранительных органов запланировали и осуществляют профилактические рейдовые мероприятия по проверке дворов в вечернее и ночное время», – рассказал заместитель начальника отдела полиции № 1 Юрий Лебедь.
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