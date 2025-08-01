Полицейские раскрыли две кражи в ходе рейда по местам компактного проживания граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции провели рейды по местам компактного проживания граждан. Правоохранители проверили свыше 20 домов и две квартиры на территории Володарского района Брянска. 69 человек доставили в отдел полиции. Там в отношении задержанных проводить дополнительные проверки, а также поставили их на дактилоскопический учёт.

В результате рейда полицейские раскрыли две кражи. Девять человек привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения наказания и за неисполнение родителями обязанностей воспитанию детей.