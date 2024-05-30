Полицейские раскрыли кражу электроинструментов из гаража в Дятьковском районе

Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в краже электроинструментов из гаража в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель Дятьковского района. Из принадлежащего ему гаража пропали шуруповерт, болгарка и электродрель.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 32-летний гражданин страны ближнего зарубежья. Он признался, что заметил незапертый гараж и решил поискать там ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд мужчина будет ждать под подпиской о невыезде.