Полицейские раскрыли кражу со склада в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в краже со склада в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился владелец склада в Советском районе Брянска. Неизвестный злоумышленник похитил два шуруповерта и перфоратор. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Ранее судимый 35-летний житель Дятьковского района работал на этом складе. Мужчина рассказал полицейским, что электроинструменты он продал,. Стражи порядка нашли похищенное и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.