Полицейские раскрыли кражу сумки с деньгами и документами в Брянске

Полицейские задержали ранее судимого брянца, который подобрал чужую сумку с деньгами и документами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Возле домов по проспекту Московскому в Фокинском районе Брянска 20-летний мужчина поссорился со своей знакомой. Во время конфликта она не заметил, как расстегнулась и упала на землю его сумка. В ней были документы и девять тысяч рублей.

Свидетелем ситуации стал прохожий. Он подобрал сумку и ушел.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 53-летнего мужчину. Похищенную сумку у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».