Полицейские раскрыли кражу телефона в Брянске

Подозреваемого в краже телефона задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Володарского района Брянска. Пока он спал, из его квартиры пропал мобильного телефона стоимостью около 9000 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 23-летний мужчина без определенного места жительства. Он не раз уже был судим за различные преступления. Злоумышленник накануне распивал спиртные напитки в гостях у потерпевшего. Он забрал чужой гаджет, покидая квартиру. На следующий день он продал телефон прохожему.

Оперативники установили, что новый обладатель украденного смартфона сдал его в ломбард, где телефон перепродали. Возбуждено уголовное дело.