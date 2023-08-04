Полицейские с поличным задержали двух курьеров телефонных мошенников в Брянске

Стражи порядка в Брянске с поличным задержали двух курьеров телефонных мошенников, пытавшихся обмануть пенсионерку на 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Пожилой жительнице Володарского района Брянска позвонила неизвестная. Она представилась внучкой и пожаловалась, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности девушка попросила денег. . Пенсионерка поверила и подготовила 400 тысяч рублей.

Но план мошенников дал сбой. До приезда курьера пенсионерке позвонила настоящая внучка. Она быстро понял, что произошло и вызвала полицию. Курьера пенсионерка встречала уже вместе оперативниками.

Стражи порядка задержали 33-летнего мужчину и его 29-летнего приятеля. Оба — ранее судимые уроженцы Ростовской области. Выяснилось, что они причастны к аналогичным преступлениям на территории соседних регионов.

Возбуждено уголовное дело. До суда мужчины будут находиться под арестом.

Полиция просит граждан, пострадавших от действий мужчин, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02, с мобильного — 102.