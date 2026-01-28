Полицейские в Брянске раскрыли кражу смартфона

2026, 28 января 11:40

Полицейские в Брянске раскрыли кражу смартфона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Володарского района Брянска. Женщина потеряла мобильный телефон по дороге домой. Сама найти гаджет стоимость около 7000 рублей она не смогла.

Полицейские установили, что смартфон подобрал 54-летний местный житель. В поле зрения правоохранителей до этого случая мужчина не попадал.

Мужчина признался, что нашёл чужой гаджет в парке. Он вытащил сим-карту, сбросил телефон до заводских настроек и продал своему знакомому за 4000 рублей.

Полицейские вернули телефОН законной владелице. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет колонии.