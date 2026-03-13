Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску

2026, 13 марта 13:47
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску
Пассажиры троллейбуса №14 не пострадали при ракетном ударе по Брянску. Об этом рассказали в РИА «Стрела»

 

10 марта во время удара ВСУ по Брянску на маршрутах находился общественный транспорт. В эпицентре оказался троллейбус «Адмирал» № 14. Он был между остановками «Магазин «Заря» и следующей. Взрывной волной выбило окна в салоне и кабине водителя, повредило внутреннюю отделку. Водитель с 40-летним опытом работы Павел Лукичёв, несмотря на рассыпавшееся остекление, не получил никаких повреждений. Также сразу открылись двери и пассажиры смогли быстро покинуть салон. Водитель остановил машину и выполнил необходимые действия по эвакуации, не допустив паники и необратимых последствий.

«Данные троллейбусы показали себя в данной ситуации очень достойно. Они надежные троллейбусы. После того, как будут поставлены новые стекла, обязательно этот транспорт будет на линии продолжать работу», — подчеркнул начальник службы движения БТУ Виталий Васильев.

 

Фото: РИА «Стрела»

