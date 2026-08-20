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Криминал

Кражу мобильного телефона в магазине раскрыли брянские полицейские

2026, 20 августа 11:51
Кражу мобильного телефона в магазине раскрыли брянские полицейские
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Кражу мобильного телефона в магазине раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Трубчевского района. Женщина потеряла мобильный телефон в магазине самообслуживания. Найти гаджет своими силами она не смогла. 

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к хищению причастна 21-летняя жительница областного центра. Закон девушка о этого момента не нарушала.  Мобильный телефон потерпевшей она нашла возле кассы самообслуживания и решила оставить себе. Гаджет правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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