Кражу мобильного телефона в магазине раскрыли брянские полицейские

2026, 20 августа 11:51

Кражу мобильного телефона в магазине раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Трубчевского района. Женщина потеряла мобильный телефон в магазине самообслуживания. Найти гаджет своими силами она не смогла.

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выяснили, что к хищению причастна 21-летняя жительница областного центра. Закон девушка о этого момента не нарушала. Мобильный телефон потерпевшей она нашла возле кассы самообслуживания и решила оставить себе. Гаджет правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».