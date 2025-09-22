Полицейские задержали нетрезвого угонщика в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ночью 21 сентября в Комаричском районе сотрудники Госавтоинспекции заметили съехавший в кювет автомобиль «ВАЗ-21074». Мужчина за рулём легковушки оказался пьян. Кроме того, правоохранители выяснили, что 34-летнему жителю Рогнединского района машина не принадлежит. Незапертый «ВАЗ» фигурант угнал от дома по улице Советской. Поездка по ночным улицам быстро для него закончилась.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».