Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты пенсионерки жителя Погара

Полицейские задержали ранее судимого жителя Погара, подозреваемого в краже денег с карты пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Погара. У пенсионерки пропала банковская карта. Исчезновение платёжного средства женщина обнаружила только спустя неделю. За это время с её счёта исчезло свыше 9000 рублей.

Полицейские выяснили, что картой пенсионерки воспользовался ранее судимый безработный 52-летний житель города. Он оплатил чужими деньгами свои покупки в магазинах. Мужчину правоохранители задержали.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.