Полицейские задержали подозреваемого в краже денег у брянской пенсионерки

2026, 15 июля 09:43

Полицейские задержали жителя Почепского района, подозреваемого в краже 50 тысяч рублей у пожилой родственницы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница Почепского района. Женщина узнала, что на её имя оформлен кредит, о котором она ничего не знала.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 34-летний родственник заявительницы. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков. Фигурант оформил на пенсионерку виртуальную кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей. Деньги он быстро потратил на продукты, заправку автомобиля и отдых с друзьями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».