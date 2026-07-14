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В Брянске по требованию прокуратуры ликвидирована свалка на улице Почтовой

2026, 14 июля 10:07
В Брянске по требованию прокуратуры ликвидирована свалка на улице Почтовой
Источник фото

В Брянске по требованию прокуратуры ликвидирована свалка на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

В прокуратуру Бежицкого района города Брянска жители улицы Почтовой пожаловались на несанкционированное скопление мусора. При проверке сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства в сфере обращения с отходами и правил благоустройства. Рядом с контейнерной площадкой у дома № 102 образовалась стихийная свалка твердых коммунальных отходов.

После вмешательства надзорного ведомства и внесения соответствующего представления мусор убрали. Территорию привели в порядок.

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