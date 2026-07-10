Голубую ель посадят у входа на стадион имени «Брянских партизан»

2026, 10 июля 16:28

Голубую ель посадят у входа на стадион имени «Брянских партизан» в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне на стадионе имени «Брянских партизан» прошёл очередной этап экологической акции «Зелёный старт». Аллею истории продолжили высаживать юные футболисты. Их родители приобрели 21 молодую тую и помогли посадить деревья. Спортсмены будут ухаживать за своими растениями.

«На стадионе продолжаем сажать свою Аллею истории. Мы очень рады, что нам помогают родители спортсменов и благотворители. 17 сентября на входе в спортивное учреждение мы посадим голубую ель. Саженец хвойного дерева нам подарило руководство расположенного рядом торгового центра «Космос», — рассказала директор стадиона Татьяна Цыбульская.

Голубую ель спортсмены планируют украшать на Новый год.