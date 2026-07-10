Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Голубую ель посадят у входа на стадион имени «Брянских партизан»

2026, 10 июля 16:28
Голубую ель посадят у входа на стадион имени «Брянских партизан»
Источник фото

Голубую ель посадят у входа на стадион имени «Брянских партизан» в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне на стадионе имени «Брянских партизан» прошёл очередной этап экологической акции «Зелёный старт». Аллею истории продолжили высаживать юные футболисты. Их родители приобрели 21 молодую тую и помогли посадить деревья. Спортсмены будут ухаживать за своими растениями.

«На стадионе продолжаем сажать свою Аллею истории. Мы очень рады, что нам помогают родители спортсменов и благотворители. 17 сентября на входе в спортивное учреждение мы посадим голубую ель. Саженец хвойного дерева нам подарило руководство расположенного рядом торгового центра «Космос», — рассказала директор стадиона Татьяна Цыбульская.

Голубую ель спортсмены планируют украшать на Новый год.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Новые остановки установили на улице Калинина в Брянске
10 июля 10:19
Новые остановки установили на улице Калинина в Брянске
Наряд ДПС в Брянске задержал мотоциклиста без водительских прав
10 июля 09:46
Наряд ДПС в Брянске задержал мотоциклиста без водительских прав
Более полутысячи растений высадят в парке «Олимпийский» в Брянске
10 июля 09:01
Более полутысячи растений высадят в парке «Олимпийский» в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15797) брянск (7045) ДТП (2799) ГИБДД (2369) прокуратура (2139) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1685) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1108)