Лечить сегодня, учить на завтра: двойное медицинское новоселье в Брянске

2026, 09 июля 13:05

Брянская медицина за один день сделала два серьёзных шага вперёд. Первый — для пациентов: в Советском районе открылся долгожданный главный корпус поликлиники № 4. Второй — для будущих врачей: филиал Первого меда имени Сеченова наконец обзавёлся собственным зданием в самом сердце города.

Шестиэтажная поликлиника выросла на территории старого аэропорта и построена по нацпроекту «Здравоохранение». Смысл прост: разгрузить перегруженный корпус на улице Фокина, куда прикреплены свыше ста тысяч человек.

Теперь многое из того, за чем брянцы ездили по разным клиникам, доступно под одной крышей — от МРТ и КТ до эндоскопии и женской консультации. Плюс дневной стационар, отделения реабилитации и штат из 97 врачей и 233 средних медработников. Регион добавил от себя пять машин для неотложной помощи на дому.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии подчеркнул: в объект вложены самые современные технологии. Осталось решить транспортный вопрос — пока пешая дорога через бывший аэродром занимает слишком много времени, но власти обещают наладить сообщение к августу, до начала приёма пациентов.

А через несколько кварталов, напротив ЦУМа, завершилась реконструкция четырёхэтажного корпуса для Брянского филиала Сеченовского университета — первого и пока единственного в России. Семь тысяч квадратных метров превратили в современный кампус с симуляционными центрами, стоматологической и химико-аналитической лабораториями, предуниверсарием и общежитием. Первый набор из 138 студентов уже закрыл сессию, осенью ждут ещё триста с лишним новичков.

Врио губернатора Егор Ковальчук назвал вуз стратегическим проектом: именно он должен закрыть кадровый голод, особенно по узким специалистам.

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