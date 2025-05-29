Полицейские задержали разбившего чужой дорогой телефон брянца

Полицейские задержали жителя Брянского района, разбившего девушке дорогой телефон. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Около кафе в областном центре у неё произошёл словесный конфликт с незнакомым мужчиной. Тот неожиданно вырвал из её рук дорогостоящий мобильный телефон и разбил об асфальт. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции в тот же день задержали подозреваемого. 42-летний житель Брянского района ранее в поле зрения полиции не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».