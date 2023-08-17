Полицейские задержали уличного грабителя с пистолетом в Брянске

Полицейские задержали мужчину с пистолетом, ограбившего прохожего в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Во дворе домов на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска неизвестный напал на 40-летнего прохожего. Он ударил потерпевшего по голове пистолетом и, угрожая расправой, отобрал около 1000 рублей наличными деньгами, банковские карты, мобильный телефон и солнцезащитные очки.
По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнего жителя Брянска. Похищенное имущество стражи порядка у мужчины изъяли. Пневматический пистолет, который был при нем, направили на экспертизу.
Мужчина уже был судим за кражу, разбой и убийство при превышении пределов необходимой обороны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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