Полицейские задержали уличного грабителя с пистолетом в Брянске

Полицейские задержали мужчину с пистолетом, ограбившего прохожего в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Во дворе домов на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска неизвестный напал на 40-летнего прохожего. Он ударил потерпевшего по голове пистолетом и, угрожая расправой, отобрал около 1000 рублей наличными деньгами, банковские карты, мобильный телефон и солнцезащитные очки.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнего жителя Брянска. Похищенное имущество стражи порядка у мужчины изъяли. Пневматический пистолет, который был при нем, направили на экспертизу.

Мужчина уже был судим за кражу, разбой и убийство при превышении пределов необходимой обороны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».