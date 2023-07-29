Полицейского из Жуковки обвиняют в незаконном обороте наркотиков и пороха

Участкового уполномоченного из Жуковки обвиняют в незаконном обороте наркотиков и пороха. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении участкового уполномоченного полиции из Жуковки. По версии правоохранителей, с ноября 2022 года по январь 2023 года мужчина склонил жителя Жуковского района подложить порох, патроны и наркотики в дом другого человека, а потом убедил дать ложные показания.

В ходе расследования следователи узнали, что полицейский также продал наркотики и порох жителю Жуковского района. А после изъятия партии запрещенных веществ у другого мужчины, хранил их в неположенном месте и потерял.

К делу добавились ещё три статьи уголовного кодекса. Обвиняемый содержится под домашним арестом.