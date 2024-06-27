Полиция проводит проверку по факту нападения на водителя троллейбуса в Брянске

Полиция проводит проверку по факту нападения на женщину-водителя троллейбуса в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полиция проводит проверку по факту нападения на женщину-водителя троллейбуса. Инцидент произошел 26 июня ранним утром в троллейбусе №2 на территории Фокинского района. Пассажирка агрессивно отреагировала на просьбу водителя оплатить проезд. Затем прямо во время движения троллейбуса женщина начала ногами выбивать дверь входную дверь. А после этого с молотком для разбивания стекла в случае аварии пассажирка стала ломиться в кабину. Женщина-водитель тролейбуса получила трамвы.

Сотрудники полиции оперативно задержали 38-летнюю жительницу областного центра. Она уже была судима за кражу.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.