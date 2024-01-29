Полмиллиона рублей долгов по штрафам выплатили брянские водители за два дня
Полмиллиона рублей неоплаченных штрафов вернули брянские водители за два дня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов Брянской области два дня проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Автоинспекторы и работники УФСИН выявили более 10 транспортных средств, владельцы которых не оплатили штрафы за нарушения Правил дорожного движения. С них взыскали более 530 тысяч рублей.