Порезавшего колёса «Газели» брянца полицейские разыскали за один час. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции Фокинского района Брянска позвонил 50-летний уроженец поселка Жирятино. Около дома на проспекте Московском у него произошёл словесный конфликт с прохожим. Незнакомец достал из кармана нож и порезал шины принадлежащего заявителю автомобиля «Газель». Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Оперативно на место происшествия прибыли полицейские.За час стражи порядка задержали подозреваемого. 36-летний житель Брянска уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Задержанный пояснил, что в момент совершения преступления был пьян. Он обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».