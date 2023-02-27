Porsche проехал на «красный» и врезался в Lada в Брянске

Porsche проехал на «красный» и столкнулся с Lada на перекрёстке в областном центре. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Костычева в Советском районе Брянска. 37-летний водитель на Porshe Cayenne проехал на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с Lada Granta.

28-летний водитель отечественной легковушки сломал палец и ушиб ногу. После осмотра врачом его отпустили с назначением лечения.

Инспекторы составили на водителя иномарки протокол за повторный проезд на запрещающий сигнал светофорного объекта.