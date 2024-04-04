Пособник лжебанкиров предстанет перед брянским судом

Пособник лжебанкиров, обвиняемый в хищении полумиллиона рублей у брянца, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 23-летний житель Республики Татарстан.

По версии правоохранителей, в июле 2023 года группа телефонных мошенников убедила жителя Брянска перевести 545 тысяч рублей якобы на безопасный счет. Деньги он отправил на карту фигуранта, который обналичил их в Казани.

Ущерб потерпевшему обвиняемый возместил.