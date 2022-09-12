Пострадавшего в аварии в Брянске из машины доставали спасатели

Сотрудники МЧС извлекали из автомобиля пострадавшего в ДТП в Брянске.

Авария произошла на улице Урицкого в Советском районе областного центра. Легковушка выехала на обочину и врезалась в столб. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали людей с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Подробностей аварии в ГИБДД пока не сообщали.