«Потеряла сознание прямо в салоне»: жительница Брянска рассказала о поездке в маршрутке

Пассажирка просит ГИБДД чаще проверять маршрутные такси.
Жительница Брянска Дарья Морозова рассказала о невыносимых условиях в маршрутных такси. Жалобу она опубликовала в соцсетях.
«Мне вот интересно, а почему у нас в маршрутках по 15-20 человек едут стоя? Окна открывать не разрешают, в общей сложности в салоне 40-35 человек, а спереди у водителя «одно место», хотя их два. Вчера из-за подобной ситуации я потеряла сознание прямо в салоне, потому что там было слишком душно. Сегодня ситуация почти повторилась. Всю дорогу у меня темнело в глазах и текли слезы. Один молодой человек уступил мне место. А что было бы, если бы он не уступил? Опять стало бы плохо и я потеряла бы сознание. Это ли можно назвать нормой?» – пишет возмущенная пассажирка.
Дарья Морозова недоумевает, «почему машины, которые ничего не нарушают, останавливают гаишники, а таких маршрутчиков нет», и просит сотрудников ГИБДД уделять больше внимания переполненности маршруток и штрафовать водителей за перевозку стоящих пассажиров.
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