Появилась информация о новых обстрелах Брянской области со стороны Украины

Источники сообщают о раненых военнослужащих.

Четверо военнослужащих ранены 7 июня при обстрелах с квадрокоптеров на границе с Украиной, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным Baza, утром беспилотник сбросил снаряд на погранпункт в Климовском районе Брянской области. Ранения получил один военнослужащий.

Позже у села Случевск Погарского района был ранен еще один военнослужащий. Причиной стал разрыв снаряда, сброшенного с квадрокоптера.

Вечером беспилотник сбросил два боеприпаса на пограничный пункт пропуска в селе Гордеевка Курской области в 100 метрах до границы с Украиной. Осколками ранило двоих военных из пограничного наряда.

Это же место было обстреляно, предположительно, с квадрокоптера днем 6 июня. Тогда были ранены двое российских военнослужащих.