Пожар произошёл на брянской базе отдыха утром в понедельник

Пожар произошёл на базе отдыха в Брянском районе утром в понедельник. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 11 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Ивановка на улице Школьная загорелось здание на территории базы отдыха.

Тушить огонь приехали четыре пожарные автоцистерны. Они быстро потушили возгорание. Люди травм в огне не получили.

Эксперты выясняют причину происшествия.