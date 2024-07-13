Пожар уничтожил дом в Почепском районе

Спасатели больше часа тушили пожар в жилом доме в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранним утром 13 июля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке Пашково на улице Алексина загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Они боролись с огнём больше часа. Жилище почти полностью выгорело. Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара выясняют эксперты.