Пожар уничтожил гараж в Брянске

Пожар уничтожил гараж и повредил крышу частного дома в Советском районе Брянска. О происшествии рассказали в региональном МЧС.

В спасательное ведомство вечером 17 октября очевидцы сообщили о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Пересвета загорелся гараж.

На происшествие приехали пять пожарных расчетов. Огонь уже перекинулся на частный жилой дом, к которому был пристроен гараж.

Спасатели ликвидировали возгорания за 40 минут. Огонь уничтожил уничтожил гараж и повредил 10 квадратных метров крыши дома. Люди на происшествии не пострадали.

Причину пожара установят эксперты.