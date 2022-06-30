Пожар в лесничестве Минобороны потушили спасатели в Брянском районе

Угрозы для людей не было.

Пожар в лесничестве Минобороны потушили сотрудники регионального МСЧ в Брянской районе.

В ведомстве рассказали, что на территории Брянского военного лесничества Министерства обороны России горела лесная подстилка на площади 0,01 Гектар. Прибывшее на место пожарное подразделение «Оборонлес» за час справилось с огнём.

Угрозы для населенных пунктов и людей не было. Ближайший посёлок Стеклянная Радица расположен в трёх километрах от места происшествия.

Причину пожара устанавливают специалисты.