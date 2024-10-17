Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе

71-летняя женщина женщина погибла при столкновении двух автомобилей на трассе в Брянском районе. о происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 148 км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск – Смоленск» — граница с Республикой Беларусь произошла авария. 71-летняя женщина-водитель за рулём Volkswagen Polo в запрещённом месте выехала на полосу встречного движения. Легковушка врезалась в Kia Picanto.

Пожилая автомобилистка погибла на месте происшествия. 38-летняя женщина-водител Kia с многочисленными ушибами и переломами попала в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.