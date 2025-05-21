Пожилая женщина пострадала при столкновении самосвала с легковушкой на брянской трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Выгоничском районе на 1-м км автомобильной дороги «Брянск–Новозыбков» – Хмелево произошла авария. 44-летний водитель самосвала с прицепом 878521 при повороте налево не пропустил Peugeot 206. 21-летняя девушка за рулём иномарки ехала прямо во встречном направлении.

70-летняя пассажирка Peugeot с травмами попала в больницы. Женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.

На всех участников дорожно-транспортного происшествия инспекторы составили административные материалы. По факту аварии полицейские проводят проверку.