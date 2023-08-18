Пожилая женщина повредила голову в ДТП в Брянске

62-летняя пассажирка получила сотрясение мозга при столкновении двух иномарок в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Дуки в Брянске произошла авария. 42-летняя женщина-водитель за рулем Ford Kuga не соблюдала дистанцию. Иномарка столкнулась с двигавшимся впереди Kia Sportage.

В ДТП 62-летняя пассажирка Kia с получила сотрясение головного мозга. Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку.