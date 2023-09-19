Пожилого мужчину ищут полиция и волонтеры в Брянске
75-летнего Александра Ивановича Цыганкова четыре дня ищут родные, полиция и волонтеры в Брянске. Ориентировку распространили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».
75-летний Александр Иванович Цыганков ушел из дома в Бежицкого района Брянска на прогулку. Обратно мужчина не вернулся. Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза и седые волосы. Александр Цыганков был одет в куртку хаки с бежевым, синие джинсы, черные кроссовки и темно-серую кепку. А с собой у него была трость.
Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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