Пожилой байкер проломил голову в аварии в Клинцах

Авария произошла на улице Литвинова. 72-летний водитель на Hyundai Grand Starex при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил мопед. За рулём двухколёсного транспорта находился 72-летний мужчина.

72-летний водитель мопеда госпитализирован с травмой головы после ДТП в Клинцах. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Проблемы при дворе На что жалуются горожане председателю облдумы? На днях председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Смоленске. Горожане жаловались на отсутствие освещения и благоустройства, затопленные подвалы домов и халатность профильных ведомств. Нечистоты и темнота Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 уже на протяжении длительного времени вынуждены дышать нечистотами — у них затоплен

«Они сражались за Родину» В Смоленском районе простились с бойцами Красной Армии. Каждый год на Смоленщине в конце полевого сезона поисковики подводят итоги «Вахты Памяти». В этом году снова была проделана огромная работа, за плечами – 16 захоронений. Проститься с найденными бойцами в деревню Новые Батеки Смоленского района приехали военнослужащие, депутаты облдумы, активисты партии и местные жители. – Всего

Для комфорта пациентов Как в регионе проходит переоснащение медучреждений? В Смоленской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой ремонтируют больницы и поликлиники, а сами медучреждения получают новый транспорт и оборудование. На эти цели в 2022 году из средств областного и федерального бюджетов направлено порядка 934 млн рублей. Подробно о том, какие планы уже

Решение отменено В Смоленске на прошлой неделе прошло очередное заседание областной призывной комиссии по мобилизации граждан, председателем которой является губернатор Алексей Островский. В числе иных вопросов члены комиссии рассмотрели поступившие обращения от смолян, необоснованно, по их мнению, призванных в рамках частичной мобилизации. «Исходя из принципиальной позиции нашего президента в части соблюдения прав каждого гражданина и данного поручения

Маткапитал – по новым правилам Депутаты Смоленской областной Думы на очередном заседании 27 октября одобрили законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в областной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей. Документ вступит в силу с 1 января следующего года. Законопроект был внесён на рассмотрение регионального парламента губернатором Алексеем Островским. Глава региона рассказал о сути корректировки существующих подходов